Застенчивость крон: почему деревья избегают соприкасаться листьями?

Исследование доктора Эмили Остерлофф из Лондонского музея естественной истории предлагает новые идеи о причинах этого явления. Одна из версий гласит, что ветер может влиять на форму ветвей, обламывая чувствительные побеги и создавая междц кронами своеобразные “коридоры”. Также допускается, что деревья способны чувствовать близость чужой листвы и улавливать световые сигналы, что позволяет им регулировать развитие ветвей и избегать затенения.

Некоторые теории также указывают на то, что просветы уменьшают распространение вредителей и болезней, улучшая условия для фотосинтеза подлеска.

Исследование Остерлоффа показывает, что широколиственные пологи оставляют более широкие просветы по сравнению с хвойными, что может быть связано с различиями в форме кроны и гибкостью древесины.