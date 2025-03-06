Тимофей Весновей. Что можно и что нельзя делать 6 марта 2025 года

6 марта 2025 года — четвертый день Великого поста. В этот день вспоминают преподобного Тимофея Олимпийского. Он носил прозвание Тимофея Весновея. Начинали дуть теплые ветры, таял снег, и зима уже навсегда отступала, даже если после возвращались холода. Всю зиму люди повторяли: «Дожить бы до Весновея, а там и зима не страшна», — имея в виду именно этот день.

Кем был Тимофей Олимпийский?

Тимофей родился в Италии в VIII веке. Будучи совсем юным, он отправился в монастырь под названием «Символы», который находился возле горы Олимп. Именно это и принесло ему прозвание Олимпийский. Когда он вырос и окреп, то избрал путь отшельника. Он ушел в путь и многие годы провел в одиночестве в дороге, странствуя по пустыням, горам и лесам. За праведный и аскетический образ жизни Бог даровал ему умения исцелять и изгонять нечистую силу. Он сделал много добра людям и скончался тихо и достойно в глубокой старости.

Что можно делать 6 марта 2025 года?

— Пора начать подготовку к весне, покупать новую одежду и обувь.

— Хороший день для прогулок.

— Нужно убраться в доме, вынести весь хлам.

— Хороший день, чтобы встретиться с близкими друзьями, но так как начался пост, то в тихой спокойной обстановке, без алкоголя.

— Обязательно нужно запомнить сон этого дня.

Что нельзя делать 6 марта 2025 года?

— Чертыхаться, дабы не привлечь к себе черта.

— Поливать и пересаживать растения.

— Нельзя даже пригублять спиртное.