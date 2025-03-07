Народный календарь на 7 марта — Маврикиев день

Церковь чтит 7 марта исповедника Афанасия и мученика Маврикия. Афанасий причислен к лику святых за истинную веру, которую он не предал во времена гонения на христиан. Мученик Маврикий тоже проповедовал христианскую веру. Многодневные пытки и истязания его и его сына не заставили святого отвернуться от Христа. Мучительную смерть он принял с молитвой на устах.

7 марта в народном календаре называют Маврикиев день. В народе считали, что в этот день прилетают ранние ласточки и скворцы и приносят на крылышках весну. Даже морозная погода не пугала людей, ведь мороз уже «не замораживает».

Крестьяне в этот день удобряли поля навозом, а после варили традиционную «черную уху» на огуречном рассоле.

Погодные приметы

Прилетели ласточки и грачи — к ранней весне.

Холодный не дождливый день — осень будет теплая и сухая, а лето, наоборот, сырым.