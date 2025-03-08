Baltijas balss logotype

Полнолуние в марте 2025 года: Кровавая луна 0

Дом и сад
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Полнолуние в марте 2025 года: Кровавая луна

Не спешите пугаться зловещего названия этого полнолуния — за ним скрывается красивое явление природы, о котором и расскажем в данном материале.

Согласно лунному календарю, 14 числа произойдет полнолуние в марте 2025 года. В это время спутник Земли будет находиться в знаке зодиака Рыбы.

Что такое Кровавая луна?

Какого числа полнолуние в марте, мы выяснили. Теперь расскажем о том, почему оно носит такое название — Кровавая луна. На самом деле, когда луна входит в эту фазу в марте, она называется луной Червя — так как с началом весны черви начинают выползать из-под земли. Однако есть еще одно обстоятельство, которое меняет взгляд на полнолуние в марте 2025 года.

Дело в том, что 14 марта случится еще и лунное затмение. В связи с этим луна на некоторое время приобретет красный цвет. Получится ли увидеть этот феномен на нашей широте?

Как еще называют полнолуние в марте?

В разных культурах этой фазе Луны давали разные названия. Так, в Китае мартовское полнолуние носит имя Сонной луны, а кельты называли этот феномен луной Ветров. Схожее название ему дали и чероки: Ветреная луна. При этом в Южном полушарии, где март считается осенним месяцем, такое полнолуние зовется Урожайным или Кукурузным. Когда будет следующее полнолуние?

По прошествии лунного месяца мы снова увидим на небосводе полнолуние. Это случится 13 апреля. Полную луну в этом месяце называют Розовой.

Полнолуние в марте 2025 года: итоги

Как оказалось, мартовское полнолуние можно называть по-разному: луна Червя и Кровавая луна. Причиной этого является, с одной стороны, сопутствующее ему природное явление, а с другой — лунное затмение, из-за которого спутник Земли будет казаться красным.

#луна
4
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Главный враг ваших грядок: почему колорадский жук в народе называется именно так?
Главный враг ваших грядок: почему колорадский жук в народе называется именно так?
Почему огурцы иногда горчат?
Почему огурцы иногда горчат?
Обязательно ли выключать ноутбук на ночь?
Обязательно ли выключать ноутбук на ночь?
Весенняя защита яблони от вредителей
Весенняя защита яблони от вредителей
Народные приметы на 31 марта: Кирилл — дери полоз
Народные приметы на 31 марта: Кирилл — дери полоз
Зачем на полотенцах полоски с узорами или коротким ворсом?
Зачем на полотенцах полоски с узорами или коротким ворсом?
Почему некоторым людям нравится острая пища?
Почему некоторым людям нравится острая пища?
В Исландии предложили использовать лаву вулканов для строительства
В Исландии предложили использовать лаву вулканов для строительства

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео