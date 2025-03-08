Полнолуние в марте 2025 года: Кровавая луна

Не спешите пугаться зловещего названия этого полнолуния — за ним скрывается красивое явление природы, о котором и расскажем в данном материале.

Согласно лунному календарю, 14 числа произойдет полнолуние в марте 2025 года. В это время спутник Земли будет находиться в знаке зодиака Рыбы.

Что такое Кровавая луна?

Какого числа полнолуние в марте, мы выяснили. Теперь расскажем о том, почему оно носит такое название — Кровавая луна. На самом деле, когда луна входит в эту фазу в марте, она называется луной Червя — так как с началом весны черви начинают выползать из-под земли. Однако есть еще одно обстоятельство, которое меняет взгляд на полнолуние в марте 2025 года.

Дело в том, что 14 марта случится еще и лунное затмение. В связи с этим луна на некоторое время приобретет красный цвет. Получится ли увидеть этот феномен на нашей широте?

Как еще называют полнолуние в марте?

В разных культурах этой фазе Луны давали разные названия. Так, в Китае мартовское полнолуние носит имя Сонной луны, а кельты называли этот феномен луной Ветров. Схожее название ему дали и чероки: Ветреная луна. При этом в Южном полушарии, где март считается осенним месяцем, такое полнолуние зовется Урожайным или Кукурузным. Когда будет следующее полнолуние?

По прошествии лунного месяца мы снова увидим на небосводе полнолуние. Это случится 13 апреля. Полную луну в этом месяце называют Розовой.

Полнолуние в марте 2025 года: итоги

Как оказалось, мартовское полнолуние можно называть по-разному: луна Червя и Кровавая луна. Причиной этого является, с одной стороны, сопутствующее ему природное явление, а с другой — лунное затмение, из-за которого спутник Земли будет казаться красным.