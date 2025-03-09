Правда ли, что выдавливать прыщи очень опасно?

Если у вас есть прыщ, который вот-вот выскочит, не стоит выдавливать его самостоятельно. Лучше обратиться к врачу-дерматологу, чтобы высыпаниями на вашем теле занялся он. На то есть несколько причин.

Выдавливание прыщей и других видов акне может показаться очень простым занятием. Признайтесь, вы наверняка уже неоднократно выдавливали эти некрасивые болезненные скопления сала. Но несколько успешных раз не гарантируют того, что следующая попытка выдавить прыщ не нанесет вреда организму.

Опытный специалист сможет провести эту процедуру максимально безопасно и аккуратно. Он поможет вам избежать шрамов от прыщей, еще более заметного воспаления или усиления боли, а также занесения инфекции. Эти нежелательные побочные эффекты возможны, если вы стараетесь выдавить прыщи дома самостоятельно. Если вы протолкнете часть содержимого прыща глубже в кожу — а это случается довольно часто, — то только усилите воспаление. Это может привести к появлению более заметных красных точек.

У некоторых людей после удаления акне могут остаться шрамы и болезненные ощущения в области, где когда-то было надоедливое скопление сала. Когда вы сами удаляете прыщи, то также рискуете заразиться инфекцией от бактерий на ваших руках.

Дерматологи используют несколько различных методов, чтобы избавиться от прыщей. Один из них называется физической экстракцией. Этот метод включает в себя использование стерильных инструментов для удаления угревой сыпи. Еще один метод, который используют дерматологи, позволяет избавиться от глубокого и болезненного прыща. Для этого дерматолог вводит в пятно кортикостероиды. Это позволяет ускорить заживление и снижает риск образования рубцов. Еще один метод заключается в разрезании прыща и удалении его содержимого.

Для успешного проведения таких процедур необходимо обратиться к опытному специалисту с медицинским образованием, а не к косметологам, закончившим двухмесячные курсы, которых сегодня на рынке полным-полно.