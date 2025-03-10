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Тарасов день. Что можно и что нельзя делать 10 марта 2025 года 0

Дом и сад
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Тарасов день. Что можно и что нельзя делать 10 марта 2025 года

10 марта 2025 года начинается вторая неделя Великого поста. Она посвящена памяти святителя Григория Паламы. А в сегодняшний день чтят Тарасия Константинопольского. Он имел прозвище Бессонный, так как мало спал, занимаясь делами Церкви. В народе этот день прозвали Кумохой.

Кем был святитель Тарасий?

Тарасий родился в конце VIII века в Константинополе в знатной семье. Благодаря происхождению и полученному блестящему образованию, когда он повзрослел, занял высокую должность при дворе императора Константина VI. Благодаря матери императора царице Ирине Тарасий получил должность сенатора.

После ухода в монастырь патриарха Павла, который сам наложил на себя такую епитимью, так как не смог противостоять иконоборческим настроениям, Тарасию, тогда еще мирянину, предложили его высочайшее место. Причиной этого предложения была его непредвзятость — ведь он не участвовал ни в каких распрях между разными религиозными кланами. Сперва Тарасий отказывался, ощущая себя недостойным такого места, но после уговоров согласился. Его условием был созыв Вселенского Собора и восстановление порядка иконопочитания. За год он прошел все положенные в церковной иерархии ступени и был рукоположен в патриархи. Затем был собран Собор, который вошел в историю как Второй Никейский.

Тарасий, будучи главой Церкви, жизнь вел скромную, личные средства раздал на благотворительность. Он мало спал, потому что неустанно занимался рабочими делами, за что и получил прозвище Бессонный. Когда он умер в 806 году, то был погребен в созданном им при жизни монастыре на Босфоре.

Что нужно делать 10 марта 2025 года?

Нужно быть внимательным со своим здоровьем — не переохлаждаться и не общаться с простуженными.
Сходить к врачу, если есть проблемы со здоровьем любого плана.
Давать в долг или вовсе дарить деньги нуждающимся.

Что нельзя делать 10 марта 2025 года?

Нельзя спать днем.
Нельзя делать дорогие покупки.
Нельзя ничего планировать.
Держать двери открытыми, в том числе и те, что находятся внутри квартиры.
#вера #приметы
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