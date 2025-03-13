У каждого человека есть невидимые полосы — как у зебры

Человеческое тело покрыто линиями, которые в обычных условиях незаметны, но могут проявляться при определенных заболеваниях. Об этом сообщает TechInsider.

Впервые эти полосы были описаны немецким дерматологом Альфредом Блашко в 1901 году. На медицинской конференции он представил результаты своего исследования, в котором выявил характерные линии, не совпадающие с другими известными узорами кожи, такими как линии Лангера, используемые хирургами для планирования разрезов.

Более чем через столетие ученые установили, что линии Блашко, вероятно, формируются еще в эмбриональном периоде. Некоторые кожные заболевания, включая опоясывающий лишай и синдром Маккьюна-Олбрайта, могут вызывать поражения, повторяющие эти линии.

Такие изменения являются примером кожного мозаицизма — состояния, при котором в организме присутствуют две популяции кожных клеток с разным генетическим материалом. Когда эти группы клеток соприкасаются, вдоль линий Блашко могут появляться характерные повреждения.