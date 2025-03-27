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Народный календарь на 27 марта — Фёдор-скотник 0

Дом и сад
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Народный календарь на 27 марта — Фёдор-скотник

Православные 27 марта вспоминают преподобного Венедикта Нурсийского, небесного покровителя Европы. Он известен как основатель первого европейского христианского монастыря с четким регламентом и уставом.

27 марта — день Федоровской иконы Божией матери. Считается, что образ написан святым Лукой. На русской земле икона появилась в 13 веке, была особо почитаема Александром Невским. С иконой связано много чудес. Ей молятся о семейном благополучии, о легких родах и здоровых детях.

Крестьяне в этот день занимались чисткой домашнего скота, начинался период линьки. Действия совершались во дворе, сопровождались заговорами от сглаза и беспокойства. Примечательно, что раньше не использовали слова «домашние животные», а только «скотина». Без скотины крестьянам было не прожить, она была в каждом доме. Через поколения передавались особые секреты ухода за животными.

Еще одна примета связана с этим днем: не смотреться в зеркало. Предполагали, что зазеркалье забирает жизненные силы. Также 27 марта читали заговор от испуга над младенцами.

Погодные приметы

Гром в этот день — лето будет богато на урожай. Туманный день — лето будет ненастным. Мороз свидетельствовал о том, что холода продержатся еще 7 дней.

#вера #приметы
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