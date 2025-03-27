Пасха в 2025 году

Когда будет Пасха в этом году, почему православные и католики отмечают ее по-разному и какие традиции, связанные с этим праздником, есть в странах обеих конфессий — расскажем далее.

Скоро наступит главный православный праздник — Пасха. Какого числа отмечается этот праздник в православии, зависит от нескольких факторов. Во-первых, Пасха наступает после первого полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия. Во-вторых, это всегда воскресенье. Так какого же числа Пасха в этом году? Она придется на 20 апреля.

История праздника

Празднование Пасхи — дня Воскресения Христова — установили еще при жизни апостолов, однако в разных церквях этот праздник отмечали в разные даты и даже не всегда в воскресенье. Однако на Первом Вселенском соборе (в этом году, кстати, исполняется 1700 лет с момента его проведения) постановили везде отмечать Пасху в одно время.

Это правило существовало до проведения реформы папы Григория XIII — в честь него и назван календарь, по которому в католицизме определяются даты религиозных праздников. Православные реформу не приняли, поэтому теперь в двух конфессиях Пасха обычно отмечается в разное время. Однако в 2025 году так совпало, что этот праздник у православных и католиков придется на один и тот же день. Впрочем, отмечают Пасху они по-разному: вот какие традиции есть в разных конфессиях.

Традиции Пасхи

Важная часть празднования православной Пасхи — это полуночное богослужение. В храмах меняется убранство распятия на праздничное белое, исполняются торжественные песнопения.

Утром начинается семейное празднование Пасхи: верующие завтракают освященными куличом и раскрашенными яйцами — самыми распространенными символами праздника. Многие также следуют традиции (она называется «битки») разбивать яйца друг о друга: чье останется целым, тот и победил. Считается, что это «помогает» Христу воскреснуть: разбивая скорлупу, мы как бы открываем его гробницу.

Как празднуют Пасху в разных странах мира

Вне зависимости от того, является ли в стране праздник светским (как, например, в Швеции) или религиозным, это зачастую семейный праздник, который принято отмечать за общим столом. Однако есть и традиции, свойственные только определенным странам и регионам.

Например, в Польше в храмах освещают сухоцветы и вербу, после чего оставляют их дома как символ божественной благосклонности. На следующий день после Пасхи в этой стране принято обливать друг друга водой и слегка бить веточками вербы — на удачу.

В Болгарии есть свои съедобные символы Пасхи: погача (круглый несладкий пирог) и козунак (выпечка с орехами и цукатами). Одной из излюбленных традиций в этой стране также являются битки.

Помимо богослужения, греки отмечают Пасху салютами и танцами. На праздничный стол также подаются особые блюда: магирица и туреки.

В Европе и США появляется еще один символ праздника — кролик. Считается, что этот образ связан еще с языческими временами, когда в почете была богиня пробуждения природы Эостра, которая ассоциировалась с зайцем или кроликом. От ее имени и образовано слово «Пасха», которое созвучно во многих европейских языках: например, Easter в английском или Ostern в немецком. Во многих западных странах в семьях с детьми есть традиция прятать шоколадные яйца по дому, чтобы малыши их искали: они верят, что угощения приносит именно пасхальный кролик.