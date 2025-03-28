Народный календарь на 28 марта — Александров день

Церковь 28 марта вспоминает священномученика Александра. Во времена страшных гонений на христиан святой не отрекся от своей веры, был подвержен жестоким истязаниям, которые пережил с присущей немногим кротостью и молитвой. После всех пережитых испытаний Александр был обезглавлен.

День памяти священномученика в народе прозвали Александров день или Лесное ухоженье. Именинником в этот день был лес. К нему относились уважительно, даже побаивались. Считалось, что в лесу живут разные таинственные персонажи (леший, кикимора и другие) в которых народ свято верил. Крестьяне почитали лес не меньше, чем скотину. Грибы и ягоды, коренья и травы, дрова и строительные материалы — все это давал человеку щедрый лес. 28 марта люди приходили в лес со словами благодарности.

Погодные приметы

Чайки прилетели — весна будет теплой. Птицы купаются в воде — к дождю. На этот день выдалось новолуние — ранняя уборка хлеба.