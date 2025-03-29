Народные приметы на 29 марта — Саввин, тележный день

Церковь чтит 29 марта мученика Савина. Его причислили к лику святых за то, что он не отрекся от Бога, принял мученическую смерть от рук врагов христианства, был утоплен в Ниле после истязаний.

Снег к этому дню почти сошел, на санях было не проехать. Крестьяне убирали сани и запрягали телеги. Для этого транспорт надо было подготовить после зимнего отдыха. Именно на Саввина было принято чинить и смазывать повозки. Мужик, который запрягал неподготовленную телегу, мог прослыть непутевым.

Народ очень верил всякого рода знакам, гадать умудрялись даже на этом. Принято было на готовой телеге объезжать вокруг деревни и внимательно прислушиваться: какое колесо скрипнет? Левое переднее — ждали болезнь, правое переднее — хозяин разбогатеет, левое заднее — придется брать в долг, а правое заднее — к деньгам.

Погодные приметы

Теплый день говорит о теплой весне. Высокие облака говорили о теплой погоде. Пасмурный день — будет дождь. Птицы плещутся в лужах — будет тепло.