При какой температуре можно высаживать перцы, томаты и огурцы: рекомендации эксперта 1 6570

Дом и сад
Дата публикации: 05.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: При какой температуре можно высаживать перцы, томаты и огурцы: рекомендации эксперта

Перцы и томаты не переносят понижение температуры ниже 12–15 °C в ночное время, сообщил агроном Д. Терентьев. При более низких значениях существует риск гибели рассады на участке.

По словам специалиста, огурцам требуется не менее 15  °C ночью. Он рекомендовал внимательно следить за прогнозом погоды на ближайшие 10 дней: внезапное похолодание после высадки может повредить теплолюбивым культурам. Поэтому лучше дождаться стабильного установления тёплой погоды.

Важно также контролировать температуру почвы. Для томатов она должна быть в пределах 14–16 °C, для капусты — 8–10 °C. Чтобы подготовить растения к условиям открытого грунта, их следует закаливать: сначала выносить на улицу на один час, постепенно увеличивая время пребывания.

Кроме того, агроном рекомендует накрывать ростки в прохладные дни и проводить пробную пересадку, чтобы снизить риск потерь урожая.

Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
