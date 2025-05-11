Народные приметы на 11 мая — Максимов день 1 970

Дом и сад
Дата публикации: 11.05.2025
BB.LV
Православные чтят 11 мая память мучеников Дады, Максима и Квинтилиана, которые приняли мученическую смерть за веру в 286 году.

В народе же считалось, что с этого дня можно было начинать собирать сок березы.

Старые книги рассказывали, когда и как собирать его, ему приписывали очень много лечебных свойств. Сок наделяли действиями антибиотика, он помогал восстановить недостаток витаминов после зимы. Женщины использовали березовый сок в косметических целях. Позже березовый сок стал выгодным товаром для продажи на базаре или на ярмарке.

Погодные приметы

Какая погода 11 мая, таким будет все лето. На рябине появился цвет — уродится овес. Ночь теплая, на небе много звезд — ждали богатый урожай. Ясное утро — к теплому лету.

Автор - Андрей Хазов
