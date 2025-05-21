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Народные приметы на 22 мая — Никола Вешний 0 199

Дом и сад
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Народные приметы на 22 мая — Никола Вешний

Христиане 22 мая отмечают день перенесения мощей Николая Чудотворца в город Бари.

Святитель Николай был и является одним из самых почитаемых христианских святых. Он жил в III веке, с ранних лет был верующим, день и ночь святой проводил в молитве. После смерти родителей все наследство он отдал нуждающимся, дальнейшую жизнь посвятил служению Христу.

Когда мусульмане разорили город Миры, где был захоронен святой, его мощи были перенесены в город в Южной Италии — Бари — в специально построенный храм. Это место по настоящее время привлекает паломников. С этим днем связано много обычаев и обрядов, связанных с сельским хозяйством. С Николы, считали, начнется тепло и начнет расти хорошая трава. Жители северных регионов после Николы ждали 12 утренних заморозков.

В этот день ждали дождь, который польет будущий урожай, наполнит луговые травы силой и влагой. Крестьяне обращались к Чудотворцу с молитвой, чтобы он послал дождь.

Также с Николы отправляли на выпас лошадей. Обычно к 22 мая картофель уже был посажен, он был самой важной сельскохозяйственной культурой среди людей всех сословий.

Погодные приметы

День дождливый — урожай богатый. Слышно лягушек — уродится овес.

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#вера #приметы
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