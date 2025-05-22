Народные приметы на 23 мая — Симон Зилот

Симон был сыном Иосифа Обручника, во время его брачного пира Христос превратил воду в вино. Симон был поражен увиденным, поверил в божественную сущность Иисуса и стал его апостолом.

Народ считал имя Симон созвучным со словом «золото», его имя связывали с кладами и золотой пшеницей.

На Симона обычно заготавливали травы, которые в этот день обладали особой силой. Травы в народе были основным способом лечения, их принимали как по отдельности, так и в виде смесей. Травы были способны избавить человека и дом от нечисти, сглаза и порчи. Некоторые знали тайные рецепты приворотных сборов.

Погодные приметы

Посеянная в этот день пшеница обязательно уродится. День дождливый — лето будет дождливым. Птицы рано начали петь — будет дождь.