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Народные приметы на 23 мая — Симон Зилот 0 265

Дом и сад
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Народные приметы на 23 мая — Симон Зилот
ФОТО: LETA

Христиане сегодня вспоминают апостола Симона Канонита, его считают покровителем кладоискателей и земледельцев.

Симон был сыном Иосифа Обручника, во время его брачного пира Христос превратил воду в вино. Симон был поражен увиденным, поверил в божественную сущность Иисуса и стал его апостолом.

Народ считал имя Симон созвучным со словом «золото», его имя связывали с кладами и золотой пшеницей.

На Симона обычно заготавливали травы, которые в этот день обладали особой силой. Травы в народе были основным способом лечения, их принимали как по отдельности, так и в виде смесей. Травы были способны избавить человека и дом от нечисти, сглаза и порчи. Некоторые знали тайные рецепты приворотных сборов.

Погодные приметы

Посеянная в этот день пшеница обязательно уродится. День дождливый — лето будет дождливым. Птицы рано начали петь — будет дождь.

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#вера #приметы
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