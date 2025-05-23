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Народные приметы на 24 мая — Кирилл и Мефодий 0 277

Дом и сад
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Народные приметы на 24 мая — Кирилл и Мефодий

24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. В этот день христиане вспоминают первоучителей и просветителей славянских — братьев Кирилла (до монашества Константина) и Мефодия.

Братья родились в состоятельной христианской семье, получили прекрасное образование, владели многими языками и науками.

По просьбе князя Ростислава они были отправлены проповедовать христианство на славянском языке. Братья составили славянскую азбуку, перевели на славянский язык Священное писание и некоторые другие книги. Азбука получила название «кириллица» по имени младшего брата. Эта азбука по указу Петра Первого стала издаваться и для гражданского населения.

Также в этот день чтили память священномученика Мокия Амфипольского. В народе день прозвали «Мокий Мокрый». Погода 24 мая указывала на то, каким будет все лето. Существовала традиция вывешивать во дворе дома тряпку: если она к вечеру станет влажной — лето будет дождливым, если сухой, то и лето ждали засушливым.

В народе думали, что этот день просыпаются русалки, их считали нечистой силой и очень боялись. Незамужние девушки не занимались работой, они гадали на суженого, плели венки и бросали в реки — считалось, что их подбирали русалки и играли ими ночами.

Погодные приметы

Утренний туман — к плохой погоде. День дождливый — дождь продлится 40 дней. День жаркий и сухой — летом вероятна засуха.

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#вера #приметы
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