Деревья строят уникальные партнерские отношения с грибами ради выживания

Леса — это сложные экосистемы, где деревья и грибы устанавливают симбиотические отношения, которые помогают им выживать.

Исследования Университета Цюриха показывают, что деревья, образующие связи с двумя видами микоризных грибов, лучше адаптируются к изменениям климата. Такие деревья способны справляться с засухами и нехваткой питательных веществ, что дает им конкурентное преимущество.

Двойной симбиоз позволяет деревьям колонизировать участки, где другие не могут выжить, благодаря расширенным корневым системам, обеспечивающим доступ к большему количеству ресурсов. Это особенно важно в условиях засухи и бедных почв.

Деревья с двумя симбиотическими грибами могут расти там, где другие не выживают, и оказывают положительное влияние на экосистемы, стабилизируя почву и создавая среду обитания для других организмов.

Эти знания могут оказаться полезны в лесном хозяйстве для выбора устойчивых видов деревьев, способствующих восстановлению лесов.