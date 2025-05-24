Народные приметы на 25 мая — Епифанов день

После смерти человека, воспитавшего его, Епифаний отдал все наследство нуждающимся и принял христианство. Около 40 лет он управлял церковью. Жизнь святого прошла в благочестии и истинной вере.

Считалось, что «на Епифания» начинает цвести рябина. К рябине в народе было очень трепетное отношение. Дерево часто упоминали в фольклоре, его считали плодом любви и деревом добра. По одной из легенд, рябина — превратившаяся в дерево женщина после трагической гибели любимого супруга. Яркие рябиновые плоды — капли крови во имя любви.

25 мая было принято ставить дома ветку рябинового дерева, она приносила удачу всей семье.

Погода 25 мая показывала, каким будет все лето.

Погодные приметы

На заре ясная погода — лето будет жарким. Утро теплое — летом возможна засуха. Зацвела рябина — уродится лен. Вечером облачно — погода поменяется.