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Народные приметы на 26 мая — Лукерья Комарница 0 676

Дом и сад
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Народные приметы на 26 мая — Лукерья Комарница
ФОТО: dreamstime

Считается, что 26 мая просыпаются комары. Существует поверье, что чем больше комаров, тем больше будет ягод.

ристиане 26 мая вспоминают святую праведную деву Гликерью Новгородскую. Сведений о жизни святой сохранилось не много. Известно, что она была дочерью старосты одной из новгородских улиц. Обретение нетленных мощей Гликерьи совпало с приездом в Великий Новгород Ивана Грозного, этот факт сохранился в новгородской летописи.

После перемещения мощей в церковь Фрола и Лавра стали свершаться чудеса. Уже в первый день исцелился от страшной болезни сын церковнослужителя, а вскоре у гроба святой еще один человек исцелился от болезни глаз.

Наши предки назвали Гликерью Лукерьей и связали этот день с появлением комаров. В этот день обычно заговаривали зубы — проводили специальный обряд от излечения от зубной боли.

Погодные приметы

Много комаров — ждали хороший урожай овса. Комары кружатся — ожидали хорошие дни. Если появилось много мошкары — будет много грибов.

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#вера #приметы #полезно знать
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