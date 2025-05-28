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Народные приметы на 28 мая — Пахом Тёплый 0 344

Дом и сад
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Народные приметы на 28 мая — Пахом Тёплый
ФОТО: LETA

Дата в народе получила название Пахом Теплый — по имени двух святых, носящих это имя.

Христиане почитают 28 мая Преподобного Пахомия Великого — основателя египетского монашества. Пахомий был языческим жрецом, но во время военного похода познакомился с христианством. После похода принял крещение, основал в Египте монастырь и прописал его устав.

Преподобный Пахомий Нерехтский (в миру Иаков) был первым настоятелем Константиновского монастыря в городе Владимир. Родился и вырос в семье священнослужителя. В 12 лет, после смерти отца, ушел в монастырь и взял имя в честь Пахомия Великого. Святой прожил жизнь в вере, и после смерти возле его мощей стали совершаться чудотворения. Святой и сейчас очень почитаем.

С этого дня в народе сеяли лен и овес. Погода обычно была уже по-летнему теплой. Продолжалась посадка огурцов.

Погодные приметы

День теплый — лето будет теплым. На восходе солнце красного цвета — летом возможны пожары. Осина покрыта сережками — уродится овес.

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#вера #приметы
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