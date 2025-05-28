Вознесение Господне отмечается в этом году 29 мая

Праздник имеет переходную дату и всегда совершается в четверг на 40 день после Пасхи. В 2025 году Вознесение выпало на 29 мая.

После Своей смерти на кресте и Воскресения Христос ещё 40 дней являлся своим ученикам во плоти, общался с ними, наставлял их, рассказывая о Царствии Небесном. На сороковой же день Он собрал их на горе Елеон в Вифании — пригороде Иерусалима, повелев не расходится, ибо через несколько дней они будут крещены Духом Святым (имеется в виду грядущий праздник Пятидесятницы, который совершается через несколько дней после Вознесения). Сказав же это, Христос благословил учеников и вознесся на небо. Это был последний раз, когда апостолы видели своего Учителя во плоти.

События праздника Вознесения являются как бы завершением спасительного дела Христа на земле. Господь воплотился в человека, умер на кресте за наши грехи и воскрес, а теперь, будучи в человеческом теле — в том самом, в котором он пострадал и воскрес из мертвых, возносится на небо, чтобы приготовить там место для всех верных Его последователей.

В Вознесение Господне можно и нужно побывать на праздничном богослужении. Накануне Вознесения, которое всегда отмечается на сороковой день после Пасхи, в храмах служится Всенощное бдение, а утром в сам праздник совершается Литургия.

Так как этот праздник всегда отмечается в четверг, то в Вознесение Господне можно заняться привычными делами, но не стоит забывать о смысле этого дня в Церковной истории. Даже если в сам праздник не получается посетить храм, то нужно найти хотя бы немного времени на то, чтобы помолиться и почитать Евангелие.

Поста в этот день не бывает, поэтому в Вознесение Господне можно есть мясную и молочную пищу, а также за праздничным столом выпить вина.