Baltijas balss logotype

Вознесение Господне отмечается в этом году 29 мая 0 413

Дом и сад
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Вознесение Господне отмечается в этом году 29 мая

Это великий христианский праздник, который входит в число двунадесятых (двенадцати важнейших годовых праздников церковного календаря).

Праздник имеет переходную дату и всегда совершается в четверг на 40 день после Пасхи. В 2025 году Вознесение выпало на 29 мая.

После Своей смерти на кресте и Воскресения Христос ещё 40 дней являлся своим ученикам во плоти, общался с ними, наставлял их, рассказывая о Царствии Небесном. На сороковой же день Он собрал их на горе Елеон в Вифании — пригороде Иерусалима, повелев не расходится, ибо через несколько дней они будут крещены Духом Святым (имеется в виду грядущий праздник Пятидесятницы, который совершается через несколько дней после Вознесения). Сказав же это, Христос благословил учеников и вознесся на небо. Это был последний раз, когда апостолы видели своего Учителя во плоти.

События праздника Вознесения являются как бы завершением спасительного дела Христа на земле. Господь воплотился в человека, умер на кресте за наши грехи и воскрес, а теперь, будучи в человеческом теле — в том самом, в котором он пострадал и воскрес из мертвых, возносится на небо, чтобы приготовить там место для всех верных Его последователей.

В Вознесение Господне можно и нужно побывать на праздничном богослужении. Накануне Вознесения, которое всегда отмечается на сороковой день после Пасхи, в храмах служится Всенощное бдение, а утром в сам праздник совершается Литургия.

Так как этот праздник всегда отмечается в четверг, то в Вознесение Господне можно заняться привычными делами, но не стоит забывать о смысле этого дня в Церковной истории. Даже если в сам праздник не получается посетить храм, то нужно найти хотя бы немного времени на то, чтобы помолиться и почитать Евангелие.

Поста в этот день не бывает, поэтому в Вознесение Господне можно есть мясную и молочную пищу, а также за праздничным столом выпить вина.

Читайте нас также:
#вера
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Исследование: как искусственное освещение продлевает жизнь растениям
Исследование: как искусственное освещение продлевает жизнь растениям
Как шелуха от овса и солома заменят хлопок
Как шелуха от овса и солома заменят хлопок
Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы спина не болела
Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы спина не болела
Что за игрушки – Лабубу?
Что за игрушки – Лабубу?
Народные приметы 18 июня: что сулят ветры и сны на Дорофея?
Народные приметы 18 июня: что сулят ветры и сны на Дорофея? 212
Какие приправы можно вырастить и заготовить у себя на даче?
Какие приправы можно вырастить и заготовить у себя на даче? 335
Мыть или не мыть свежесобранные огурцы?
Мыть или не мыть свежесобранные огурцы? 371
Почему томаты в теплице трескаются и чернеют?
Почему томаты в теплице трескаются и чернеют? 376

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 125
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 183
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 212
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 454
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 261
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 165
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 125
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 183
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 212

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео