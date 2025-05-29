Как от структуры леса зависит его полезное воздействие на наше здоровье

Прогулка по лесу приносит ощущение мира и покоя. Леса служат символами равновесия, однако их лечебные свойства варьируются. С ростом городов ученые начали осознавать, как важны дизайн и структура лесов для здоровья человека.

Исследование Университета Суррея и Университета Гента охватило 164 леса в пяти европейских странах, изучая, как их экологические характеристики влияют на здоровье.

Ключевой аспект исследования — разнообразие видов деревьев. Более разнообразные леса показывают положительные результаты для здоровья. Соседство различных деревьев и других растений создает визуально привлекательные и устойчивые экосистемы, что способствует укреплению взаимодействия с природой.

Структура полога оказала наиболее значительное влияние на здоровье. Густые полога обеспечивают тень, регулируют климат и улучшают качество воздуха. Однако они могут создавать более влажные условия, что увеличивает риск заболеваний, связанных с клещами.

Таким образом, исследование подчеркивает важность структуры лесов для общественного здоровья и экосистемы.