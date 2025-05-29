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Народные приметы на 29 мая — Фёдор Житник, Вознесение Господне 0 402

Дом и сад
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Народные приметы на 29 мая — Фёдор Житник, Вознесение Господне

Православные вспоминают 29 мая преподобного Феодора Освященного.

Родился Феодор в семье богатых христиан. Четырнадцатилетним подростком он ушел из отчего дома в обитель преподобного Пахомия Великого. Там он стал священником, за что и получил имя Освященный. После смерти Пахомия именно Феодор возглавил монастырь. Святой прожил праведную жизнь, умер в глубокой старости.

Также в 2025 году 29 мая православные празднуют Вознесение Господне. Это один из важнейших праздников Православной Церкви, входящий в число двунадесятых. Он отмечается на сороковой день после Пасхи. Праздник посвящён воспоминанию события, когда Иисус Христос после Своего Воскресения вознёсся на небо в теле, на глазах у Своих учеников.

По евангельскому свидетельству, Христос привел апостолов на Елеонскую гору возле Иерусалима, благословил их и, говоря с ними, вознёсся на небо, скрывшись в облаке. При этом явились два ангела, которые сказали апостолам: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придёт таким же образом, как вы видели Его восходящим». Это событие стало завершением земного служения Спасителя.

К 29 мая обычно яровые уже были посеяны. В день Феодора сеяли жито, за это его и прозвали Житником.

С этого дня наступала пора свадебных гуляний. Молодые не могли вступить в брак без родительского благословения. Свадьбы было не принято играть во время христианских постов, во время сенокоса, а также в среду и пятницу.

Погодные приметы

Рябина в цвету — заморозков не будет. Гром или гроза — уродится хорошее зерно. Быстро движутся облака — ждали сухую и солнечную погоду.

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#вера #приметы #полезно знать
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