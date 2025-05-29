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Потепление грозит нарушить баланс на мировом рынке виноделия 0 164

Дом и сад
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Потепление грозит нарушить баланс на мировом рынке виноделия

Вино на протяжении веков отражает окружающую среду, демонстрируя влияние климата, почвы и времени года на его характер. Однако глобальное потепление ставит под угрозу стабильность винодельческой отрасли, вызывая изменения в ритмах роста винограда и сроках сбора урожая.

Новое исследование под руководством Э. М. Волковича из Университета Британской Колумбии предоставляет глобальный взгляд на эти изменения, показывая, как климатические условия влияют на виноградарство в разных регионах мира.

Виноград — чувствительная многолетняя культура, зависимая от стабильных условий. Повышение температуры приводит к более быстрому созреванию, увеличению содержания сахара, но снижению кислотности и сложности вкуса, что может негативно сказаться на рыночной стоимости. В то же время новые регионы, такие как Великобритания и Тасмания, становятся конкурентами на мировой арене в части винной индустрии.

Исследователи проанализировали более 500 сортов винограда в 620 регионах, учитывая ключевые климатические факторы. Результаты показывают, что наиболее заметные изменения происходят в Европе, где максимальные температуры увеличились более чем на 2 градуса Цельсия. Это ставит под сомнение традиционные представления о классических терруарах, таких как Бордо и Бургундия, где баланс вкуса может быть нарушен из-за слишком быстрого созревания винограда.

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