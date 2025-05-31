Лунный календарь в июне 2025 года

Многие верят, что лунный цикл напрямую влияет на успешность дел в тех или иных сферах. Фазы Луны могут располагать к тому или иному свершению, а могут помешать. Если вы хотите спланировать июнь наперед, предлагаем ознакомиться с лунным календарем, который помогла составить ведический астролог Соня Мазетова.

Растущая Луна

В этой фазе Луна будет находиться с 28 мая по 10 июня. Это время роста и перемен. За данный период Луна пройдет несколько знаков зодиака. Пока она в Тельце, следует ценить комфорт и стабильность, отмечает эксперт. Когда спутник Земли перейдет в знак Близнецов, все будет располагать к общению и обучению чему-то новому. Луна в Раке будет способствовать заботе о семье и эмоциях. Находясь в знаке Льва, Луна будет располагать к проявлению творческой энергии. После перехода Луны в знак Девы будет хорошо наводить порядок и заботиться о здоровье. Луна в Весах будет означать, что наступило благотворное время для поиска гармонии в отношениях. Наконец, переход спутника Земли в знак Скорпиона станет отправной точкой для внутренней трансформации.

Полнолуние

11 июня наступит полнолуние. Оно будет находиться на оси Солнце в Тельце — Луна в Скорпионе. Это значит, что, с одной стороны, вы будете испытывать желание стабильности, комфорта и материального благополучия. С другой, эмоции будут особенно глубокими, актуальным станет избавление от старого и произойдет внутренняя трансформация. Такой период — время для принятия важных решений и развития внутренней силы, считает астролог. Она советует отпустить страхи и привязанности и сосредоточиться на истинных желаниях. Так вы сможете изменить свою жизнь к лучшему.

Убывающая Луна

После принятия решений лунный цикл дает возможность подвести итоги. Этому способствует фаза убывающей Луны с 12 по 24 июня. В этот период, согласно мнению астролога, хорошо отдыхать и очищаться. Энергии будет не так много, что будет способствовать завершению начатого и анализу.

Новолуние

25 июня — отличное время для новых начинаний и планирования. Астролог советует сформулировать четкие желания и действия для движения вперед.

Наиболее благоприятные дни в июне 2025 года

В зависимости от того, какой день сейчас на лунном календаре, он может быть более или менее благоприятным для тех или иных дел. Чтобы вы могли спланировать дела на месяц, Соня Мазетова описала, какие дни подходят лучше и хуже всего.

Для стрижек

Эксперименты с внешностью принесут вам положительные эмоции, если их назначить на 6 или 26 июня.

Также хорошее время для стрижек — 1, 5, 8, 13, 15, 16, 19, 20, 23 и 27 июня.

Стрижка и покраска 3, 4, 10, 14 и 28 числа может принести разочарование.

Для маникюра

Как и стрижку, маникюр лучше всего делать 6 и 26 июня, но к ним также добавляется 20 число.

Хорошие дни для заботы о ногтях — 1, 5, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 19 и 27 июня.

Лучше не планировать маникюр на 3, 4, 7, 10, 14 и 28 число.

Для покупок

Если вы совершите крупную покупку 6, 13 или 26 июня, она принесет вам пользу и удовлетворение.

Также покупки оправдают себя 4, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 и 25 июня.

При этом астролог не советует покупать что-то важное 2, 17, 24, 27, 28, 29 и 30 числа.

Для поездок

В путешествия лучше всего отправляться 13 или 26 июня.

Если начать поездку 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20 или 25 числа, она тоже пройдет хорошо.

А вот 2, 4, 7, 17, 21, 25, 27, 28, 29 и 30 июня астролог не советует отправляться в путь.

Для цветов и семян

Лучшие дни для посева растений — 5, 9 и 27 июня.

2, 7, 8, 11, 29, 30 числа результат тоже будет хорошим.

Если же посадить растения в другие дни (1, 6, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 28 июня), они скорее всего не приживутся.