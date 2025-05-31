Baltijas balss logotype

Почему после укуса клеща может появиться аллергия на мясо? 0 568

Дом и сад
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Почему после укуса клеща может появиться аллергия на мясо?

Укус клеща способен вызвать неожиданные последствия, предупредил иммунолог Н. Крючков.

В ходе исследований специалисты выявили взаимосвязь между укусами клещей и развитием пищевой аллергии, а также установили её причину.

Мясо и молочные продукты содержат вещество альфа-Гал, которое также присутствует в слюне некоторых видов клещей. После укуса этих паукообразных у некоторых людей происходит перестройка иммунной системы, что может спровоцировать аллергию на альфа-Гал. В результате у человека может появиться сыпь, тошнота и боли в животе после употребления мяса, предостерёг врач.

Крючков также отметил, что многие люди не подозревают об аллергии на молочные и мясные продукты, так как симптомы проявляются не сразу, а через несколько часов после еды, и часто воспринимаются как обычные расстройства пищеварения, заключил специалист.

Читайте нас также:
#полезно знать
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Исследование: как искусственное освещение продлевает жизнь растениям
Исследование: как искусственное освещение продлевает жизнь растениям
Как шелуха от овса и солома заменят хлопок
Как шелуха от овса и солома заменят хлопок
Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы спина не болела
Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы спина не болела
Что за игрушки – Лабубу?
Что за игрушки – Лабубу?
Народные приметы 18 июня: что сулят ветры и сны на Дорофея?
Народные приметы 18 июня: что сулят ветры и сны на Дорофея? 213
Какие приправы можно вырастить и заготовить у себя на даче?
Какие приправы можно вырастить и заготовить у себя на даче? 336
Мыть или не мыть свежесобранные огурцы?
Мыть или не мыть свежесобранные огурцы? 375
Почему томаты в теплице трескаются и чернеют?
Почему томаты в теплице трескаются и чернеют? 378

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 148
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 210
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 238
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 524
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 291
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 181
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 148
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 210
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 238

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео