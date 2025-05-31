Почему после укуса клеща может появиться аллергия на мясо?

В ходе исследований специалисты выявили взаимосвязь между укусами клещей и развитием пищевой аллергии, а также установили её причину.

Мясо и молочные продукты содержат вещество альфа-Гал, которое также присутствует в слюне некоторых видов клещей. После укуса этих паукообразных у некоторых людей происходит перестройка иммунной системы, что может спровоцировать аллергию на альфа-Гал. В результате у человека может появиться сыпь, тошнота и боли в животе после употребления мяса, предостерёг врач.

Крючков также отметил, что многие люди не подозревают об аллергии на молочные и мясные продукты, так как симптомы проявляются не сразу, а через несколько часов после еды, и часто воспринимаются как обычные расстройства пищеварения, заключил специалист.