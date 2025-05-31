Ученые предупредили о магнитных бурях в июне 2025 года

В июне метеозависимых людей ожидает несколько тяжелых дней. Всему виной магнитные бури, которые, как предполагается, могут влиять на наше самочувствие. Когда же надо быть настороже и что поможет перенести это явление комфортнее?

Согласно календарю магнитных бурь на июнь, в этом месяце их ожидается не менее трех, в другие дни магнитосфера будет находиться в волнении, но спокойных дней все-таки будет больше. Самые сильные магнитные бури июня произойдут 1, 14 и с 24 по 25 число. Они будут достигать уровня G1 — такая буря считается самой слабой из возможных. Однако некоторые ощущают на себе и более низкие показатели колебаний магнитосферы, которые не достигают уровня магнитных бурь. Такие явления будут происходить со 2 по 6 июня, а также в конце месяца.

Из-за чего возникают магнитные бури

Всему виной вспышки на Солнце. На поверхности звезды происходят выбросы плазмы, которые вызывают такой феномен, как солнечный ветер — поток ионизированных частиц, перемещающихся в космосе. Магнитное поле Земли защищает планету от вреда, который может нанести солнечный ветер. Но, сталкиваясь с ним, оно начинает искажаться, что и вызывает магнитные бури.

Каждая солнечная вспышка вызывает магнитную бурю на Земле?

Но не любой выброс энергии приводит к геомагнитным колебаниям. Чтобы исказить магнитное поле Земли, солнечный ветер должен быть направлен в ее сторону и иметь достаточную мощь. Другие потоки либо просто не достигнут планеты, либо не окажут на ее магнитное поле ощутимого эффекта.

Почему от магнитных бурь страдают люди

Пока что ученые не смогли установить связь между магнитными бурями и плохим самочувствием в это время.

Также наука не нашла зависимости между недомоганием во время магнитных бурь и какими-либо заболеваниями. Поэтому, скорее всего, плохое самочувствие, которое вы ощущаете в период геомагнитных колебаний, пройдет без следа, как только они закончатся.

Что может помочь комфортно пережить магнитную бурю

Недомогание — стресс для организма, поэтому рекомендуется бережно относиться к нему, если вы ощущаете неприятные симптомы во время магнитных бурь. Постарайтесь пить больше воды, соблюдать гигиену сна и правильно питаться. Если будет возможность дать себе передохнуть, воспользуйтесь ею.