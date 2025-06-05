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Как грамотно подобрать солнцезащитные очки? 0 944

Дом и сад
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Как грамотно подобрать солнцезащитные очки?

Как выбрать солнцезащитные очки? На что обратить внимание при покупке?

Лучшая защита от солнца – очки с УФ-фильтром, ведь они предохраняют глаза от опасных длинных волн солнечного излучения.

«В темных очках под действием затемненной линзы зрачок расширяется, и, если ничто не препятствует доступу ультрафиолета, через широкий зрачок поглощается значительно больше вредных лучей, что может стать причиной появления серьезных заболеваний глаз, – рассказала врач-офтальмолог Елена МАКАРЕВИЧ. – Поэтому следует покупать очки с обозначением на дужке UV-400 – это самая надёжная защита. Такие линзы поглощают световые волны длиной до 400 нанометров и практически не пропускают УФ-лучи к глазам».

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