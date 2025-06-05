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Учёные нашли неожиданные риски глажки постельного белья 0 818

Дом и сад
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Учёные нашли неожиданные риски глажки постельного белья

Привычка гладить постельное бельё многими воспринимается как проявление заботы о гигиене и эстетике. Глажка действительно уничтожает пылевых клещей и болезнетворные бактерии, а также делает ткань визуально более аккуратной. Однако, как выяснили британские учёные, у этого процесса есть и обратная сторона — он может оказывать негативное влияние на здоровье, передает Techinsider.

Влияние глажки на свойства ткани

Под действием высокой температуры ткань уплотняется, что ухудшает её воздухопроницаемость и гигроскопичность — способность впитывать влагу. А ведь за ночь человек может выделить до 200 мл пота. Из-за недостаточной впитываемости нарушается естественная терморегуляция кожи, создаются условия для размножения бактерий и грибков.

Последствия могут быть разными:

повышенная потливость,
кожные высыпания и раздражения,
ухудшение качества сна.

Кроме того, при глажке в ткани может накапливаться статическое электричество, делающее сон поверхностным и беспокойным.

Исключения

Если в доме живет новорождённый ребёнок (до 3 месяцев) или человек с ослабленным иммунитетом, глажка белья остаётся оправданной мерой. Однако специалисты советуют использовать в таком случае отпариватель — он дезинфицирует ткани, не повреждая их структуру.

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