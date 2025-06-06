Клетки с градусом. Названа реакция после алкоголя, указывающая на риск рака

Врачи отмечают, есть один настораживающий симптом после приема алкоголя, который нельзя игнорировать. Так, речь идет про покраснение кожи и румянец. Это может быть признаком того, что вы подвержены риску возникновения ряда видов рака, включая смертельный рак поджелудочной железы, предупредил врач.

По словам доктора Майкла Мрозински, эксперта по неотложной медицине из Шотландии, приливы крови после употребления спиртных напитков можно расценивать как признак того, что в организме до потенциально опасного уровня накопилось опасное химическое вещество из жидкости — ацетальдегид. С течением времени такое вещество становится токсичным для органов верхнего отдела ЖКТ — желудка, пищевода и поджелудочной железы.

Если человек пьет нередко, он подвергает себя риску развития рака, поэтому стоит наблюдать за тем, краснеете ли вы при этом. Вредная привычка и накопление химического вещества могут приводить к раку желудка, пищевода, поджелудочной железы.

В краткосрочной перспективе от высокого уровня ацетальдегида можно чувствовать себя очень плохо. Например, ощутить тошноту, боль в голове.

Симптомы обычно начинаются вскоре после употребления алкоголя и проявляются в виде покраснения лица и ощущения жара, головных болей и головокружения. В тяжелых случаях могут быть тошнота и даже рвота, ускорение сердцебиения и трудности дыхания.

Эксперты ранее обнаружили, что способность организма выводить ацетальдегид и, как следствие, предотвращать приливы крови к лицу зависит от наличия определенных генов. Это вариант гена, отвечающий за выработку специального фермента, с помощью которого можно расщеплять токсин.

Если же есть сбой, токсичный побочный продукт алкоголя начинает накапливаться в организме. Ацетальдегид вызывает необратимое повреждение ДНК, что может привести к раку.

Крепкие спиртные напитки из-за более высокой концентрации алкоголя могут усиливать и усугублять симптомы. Людям с непереносимостью алкоголя стоит быть аккуратнее с горячительными, подытоживают эксперты.