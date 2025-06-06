Baltijas balss logotype

Клетки с градусом. Названа реакция после алкоголя, указывающая на риск рака 0 1147

Дом и сад
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Клетки с градусом. Названа реакция после алкоголя, указывающая на риск рака

Врачи отмечают, есть один настораживающий симптом после приема алкоголя, который нельзя игнорировать. Так, речь идет про покраснение кожи и румянец. Это может быть признаком того, что вы подвержены риску возникновения ряда видов рака, включая смертельный рак поджелудочной железы, предупредил врач.

По словам доктора Майкла Мрозински, эксперта по неотложной медицине из Шотландии, приливы крови после употребления спиртных напитков можно расценивать как признак того, что в организме до потенциально опасного уровня накопилось опасное химическое вещество из жидкости — ацетальдегид. С течением времени такое вещество становится токсичным для органов верхнего отдела ЖКТ — желудка, пищевода и поджелудочной железы.

Если человек пьет нередко, он подвергает себя риску развития рака, поэтому стоит наблюдать за тем, краснеете ли вы при этом. Вредная привычка и накопление химического вещества могут приводить к раку желудка, пищевода, поджелудочной железы.

В краткосрочной перспективе от высокого уровня ацетальдегида можно чувствовать себя очень плохо. Например, ощутить тошноту, боль в голове.

Симптомы обычно начинаются вскоре после употребления алкоголя и проявляются в виде покраснения лица и ощущения жара, головных болей и головокружения. В тяжелых случаях могут быть тошнота и даже рвота, ускорение сердцебиения и трудности дыхания.

Эксперты ранее обнаружили, что способность организма выводить ацетальдегид и, как следствие, предотвращать приливы крови к лицу зависит от наличия определенных генов. Это вариант гена, отвечающий за выработку специального фермента, с помощью которого можно расщеплять токсин.

Если же есть сбой, токсичный побочный продукт алкоголя начинает накапливаться в организме. Ацетальдегид вызывает необратимое повреждение ДНК, что может привести к раку.

Крепкие спиртные напитки из-за более высокой концентрации алкоголя могут усиливать и усугублять симптомы. Людям с непереносимостью алкоголя стоит быть аккуратнее с горячительными, подытоживают эксперты.

Читайте нас также:
#полезно знать
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Исследование: как искусственное освещение продлевает жизнь растениям
Исследование: как искусственное освещение продлевает жизнь растениям
Как шелуха от овса и солома заменят хлопок
Как шелуха от овса и солома заменят хлопок
Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы спина не болела
Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы спина не болела
Что за игрушки – Лабубу?
Что за игрушки – Лабубу?
Народные приметы 18 июня: что сулят ветры и сны на Дорофея?
Народные приметы 18 июня: что сулят ветры и сны на Дорофея? 213
Какие приправы можно вырастить и заготовить у себя на даче?
Какие приправы можно вырастить и заготовить у себя на даче? 336
Мыть или не мыть свежесобранные огурцы?
Мыть или не мыть свежесобранные огурцы? 375
Почему томаты в теплице трескаются и чернеют?
Почему томаты в теплице трескаются и чернеют? 378

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 148
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 210
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 238
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 524
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 291
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 181
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 148
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 210
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 238

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео