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Не спешите выливать воду после варки яиц — вот где она может пригодиться 1 1516

Дом и сад
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Не спешите выливать воду после варки яиц — вот где она может пригодиться

Отварили яйца — слили воду? А зря. Это ценное бесплатное удобрение, которое пригодится и для комнатных растений, и для огородных грядок.

В процессе кипячения скорлупа отдает в воду ценные минералы — в первую очередь кальций и калий. Эти элементы важны для роста, укрепления корневой системы и устойчивости растений к болезням.

Перед использованием яичную воду нужно полностью остудить. По словам экспертов издания «Доктор Питер» и Tips and tricks, особенно хорошо на такую «подкормку» реагируют томаты, перцы и зелень. А для домашних растений вода станет альтернативой магазинным удобрениям: в них меньше химии и явно больше пользы.

А что с оставшейся скорлупой? Ее тоже не стоит выбрасывать. В измельченном виде она снижает кислотность почвы, укрепляет корни за счет кальция, отпугивает вредителей (улитки и слизни не подберутся к саженцам — помешают острые края), а также улучшает дренаж, если уложить скорлупу на дно цветочного горшка.

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(1)
  • aa
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    6-го июня

    всё таки от них есть навар)

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