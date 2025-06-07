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Как избавиться от слизней на участке: советы от опытных дачников 0 2199

Дом и сад
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Как избавиться от слизней на участке: советы от опытных дачников

Слизни могут нанести серьёзный вред урожаю, особенно в тёплое и влажное лето. Опытные дачники делятся проверенными способами борьбы с этими вредителями, и одним из самых эффективных считается использование ловушек на основе пива, о чём сообщает TechInsider.

Пивная ловушка: как это работает

Слизняков привлекает запах дрожжей, содержащихся в пиве. Чтобы воспользоваться этим:

налейте немного пива в невысокую емкость, например консервную банку или пластиковый стакан;

установите ёмкость на землю, оставив её верхний край чуть выше уровня почвы — это важно, чтобы не навредить жужелицам (естественным врагам слизняков);

ночью слизняки ползут на запах, падают в жидкость и тонут.

Важные детали

Ловушка эффективна только в радиусе нескольких метров, поэтому необходимо расставить несколько таких приспособлений по всему участку. Эффект зависит не от содержания алкоголя, а от дрожжей. Именно они привлекают слизняков. Разные сорта пива действуют по-разному: чем больше в напитке дрожжевого аромата, тем он эффективнее. Альтернатива пиву — смесь сахара с пекарскими дрожжами. Такой состав также отлично привлекает вредителей.

Этот экологичный метод давно доказал свою эффективность среди дачников и может стать отличным дополнением к другим способам защиты растений.

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