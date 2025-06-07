Какие цветы можно размножить корневыми отпрысками

Взрослые кусты флоксов обладают способностью образовывать придаточные почки на корнях. У старых кустов (8-10-летнего возраста) корневая система находится на довольно значительной глубине. Но это не преграда для корневых отпрысков, они пробиваются даже через слой почвы в 20-25 см.

В первой половине июня, когда растения достигают высоты 10-15 см, их аккуратно выкапывают и высаживают на заранее подготовленные гряды. Почва на грядках должна быть легкой, плодородной, по возможности сверху на грядки насыпать слой (5-7 см) перегноя, смешанного с торфом в равных соотношениях. После посадки растения надо хорошо пролить и закрыть притеночными щитами.

Некоторые сорта, корневая поросль которых была выкопана и высажена в начале июня, к началу сентября вновь образуют корневые отпрыски. Однако не все сорта образуют корневые отпрыски, поэтому не все сорта флоксов можно размножать подобным способом.

Размножение этим способом дает надежные результаты. Обычно к концу лета из корневой поросли вырастают молодые растения с хорошей корневой системой, и некоторые из них даже зацветают.