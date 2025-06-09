Редкие орхидеи клонируют сами себя, чтобы выжить в холода

Орхидеи процветают в высокогорьях Коста-Рики и западной Панамы, где густые леса и климат, варьирующийся от легкого тумана до прохладных порывов ветра, создают идеальные условия для их роста.

Здесь были обнаружены три новых вида орхидей из рода Pleurothallis, которые обладают уникальным методом бесполого размножения, позволяющим избежать производства семян и сосредоточиться на распространении клонов.

Исследование, проведенное доктором Армандо П. Карремансом и его коллегами, подчеркивает важность местного сотрудничества в раскрытии богатства флоры удаленных экосистем.

Каждый из видов демонстрирует различные формы эпифитного роста, цепляясь за мшистые стволы и ветви. В Коста-Рике насчитывается более 1700 видов орхидей, и многие образцы ждут официального признания.

Защищенный статус региона позволяет экспертам отслеживать колонии орхидей и собирать данные о здоровье растений и воздействии на среду обитания. Эти исследования способствуют улучшению управления лесным хозяйством и помогают другим видам фауны и флоры региона, открывая новые горизонты для науки и охраны природы.