Новый «переключатель» позволяет растениям созревать по команде

Современная наука продолжает углублять наше воздействие на природу, размывая границы между естественным и искусственным. Недавнее достижение исследователей из Университета штата Колорадо стало значительным шагом вперед в этом направлении: они разработали генетический инструмент, позволяющий управлять признаками у полностью сформировавшихся растений.

Этот синтетический “переключатель” способен активировать или деактивировать определенные гены в ответ на внешние сигналы, открывая возможности для создания растений, которые могут созревать по запросу, выдерживать экстремальные климатические условия или производить более питательные культуры.

В отличие от предыдущих инструментов, использовавшихся только в одноклеточных организмах, данный переключатель успешно работает в многоклеточных растениях, что открывает новые горизонты для сельского хозяйства.

Профессор Джун Медфорд подчеркивает, что контроль над временем созревания и ростом растений сделает продовольственные системы более эффективными и менее расточительными. Команда использовала синтетические сегменты ДНК и математическое моделирование для тестирования комбинаций генов, и это позволило предсказать поведение различных переключателей до проведения реальных экспериментов.

В течение 12 дней наблюдений ученые подтвердили точность своих моделей: гены активировались и деактивировались в соответствии с прогнозами. Это открытие дает надежду на программирование растений для выполнения различных полезных функций, ранее считавшихся невозможными.