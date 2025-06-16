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Народные приметы на 16 июня: Лукьян-Ветряк 0 368

Дом и сад
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Народные приметы на 16 июня: Лукьян-Ветряк
ФОТО: LETA

Православная церковь 16 июня почитает мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицу Павлу.

Лукиллиан до старости лет был язычником, только глубоко в зрелом возрасте обратился в христианство, принял крещение и стал проповедовать. За проповеди градоначальник приказал избить старца, он был заключен в темницу. Там он познакомился с четырьмя молодыми людьми, которые тоже страдали за веру. Старец убедил их не бояться мучений и принять смерть достойно. Христиане отказались принять язычество, за это приняли мученическую смерть.

Ветер в этот день указывал на то, какой будет урожай. «На Лукьяна не ложись спать рано, а приглядывайся, откуда ветер дует», — считали наши предки.

Ветер южного направления сулил богатый урожай яровых, юго-восточный ветер — наоборот, предрекал плохую погоду надолго. Северо-западный ветер обещал многочисленные бури, северо-восточный — сулил затяжные дожди.

День считался удачным для выкапывания колодцев.

Погодные приметы

День дождливый — будет много грибов. Утро туманное — день будет солнечный. Обильная роса — уродится лен и конопля.

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#православная церковь #народные приметы
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