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Ношение галстука оказалось вредным для здоровья 0 207

Дом и сад
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Ношение галстука оказалось вредным для здоровья

Галстуки долгое время ассоциировались с профессионализмом и стилем, но, возможно, их необходимость стоит переосмыслить.

Исследование еще 2018 года в журнале Neuroradiology показало, что ношение галстука может ограничивать приток крови к мозгу, вызывая головные боли и головокружение.

Галстуки имеют долгую историю, начиная с Древнего Китая, и сегодня они служат символом статуса и индивидуальности.

Исследования Роберта Рича связали ношение галстука с повышением внутриглазного давления. Также в экспериментах с 15 мужчинами, носившими галстуки, было зафиксировано снижение притока крови к мозгу на 7,5 %. В контрольной группе этого не наблюдалось.

Хотя для здорового человека это снижение не критично, оно может быть проблематичным для людей с уже низким уровнем кровотока или пожилых. Учитывая, что галстуки также могут быть “фабриками микробов”, возможно, стоит следовать примеру тех известных и успешных личностей, которые отказались от этого аксессуара.

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