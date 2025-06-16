Нутрициолог рассказала, как не допустить воспаления в организме после 35 лет

В возрасте от 35 лет гормоны в организме начинают перестраиваться. Из-за колебаний эстрогена и прогестерона тело становится более чувствительным к перепадам уровня сахара в крови. Это, в свою очередь, может привести к воспалению — а значит, снижению когнитивных способностей, болезням сердца и даже к раку. Поэтому так важно следить за тем, что вы едите на завтрак.

Например, нутрициолог и эндокринолог Терри Татеосян не рекомендует начинать день с ароматизированного йогурта, особенно, если вы добавляете в него гранолу. Такой завтрак содержит большое количество добавленного сахара, что становится причиной резкого подъема и такого же стремительного спада уровня сахара в крови. Это может негативно сказаться на гормональном балансе, вызвать воспаление и переедание. Вместо ароматизированного йогурта лучше взять греческий, а вместо гранолы добавить семена льна, ягоды и корицу.

Еще один не подходящий для завтрака продукт — это тосты из белого хлеба с джемом или маслом. Татеосян называет их углеводной бомбой, которая слишком быстро переваривается, вызывает скачок уровня глюкозы и практически не содержит клетчатки и белка. Такой «пустой» завтрак лучше заменить на яичницу со шпинатом, авокадо и цельнозерновым тостом — они дадут обратный эффект.

В комментарии изданию SheFinds Татеосян также советует отказаться от батончиков-мюсли и выпечки. В большинстве таких продуктов содержатся рапсовое и соевое масла, искусственные подсластители и переработанные углеводы. Все это может привести к вздутию и набору веса. А вот белковый смузи с зеленью, семенами чиа и ягодами станет хорошим способом стабилизировать уровень сахара в крови, нормализировать пищеварение и воспрепятствует воспалению.