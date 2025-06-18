С болью в пояснице хотя бы раз в жизни сталкивается 80% людей. При этом таблетки и уколы часто дают лишь временное облегчение. Ученые решили проверить, может ли обычная ходьба стать средством профилактики.

Ученые из Норвежского университета науки и технологий изучили, как обычная ходьба влияет на боль в пояснице. Исследование было опубликовано в JAMA Network Open.

В эксперименте участвовало 11 194 взрослых в возрасте от 20 лет без хронических болей в спине на старте. На протяжении недели они носили специальные датчики движения — акселерометры.

Ученые замеряли, сколько минут в день ходили участники, и с какой интенсивностью — быстро или медленно. А через 3-5 дней проверили, у кого появилась хроническая боль, которая длится около трех месяцев.

Оказалось, что у тех, кто ходил 101-124 минуты в день, риск боли снижался на 23%. Большее количество времени сохраняло эффект, но не повышало его. Скорость также не имела значения — и медленная, и быстрая ходьба давали эффект.

Это значит, что 1 час 40 минут — оптимальное время ходьбы для защиты спины.

Почему ходьба помогает спине

Во-первых, ходьба укрепляет мышцы. Медленные, ритмичные движения активизируют глубокие мышцы спины и корпуса. Это создает «корсет», поддерживающий позвоночник.

Во-вторых, ходьба улучшает кровообращение — питательные вещества лучше поступают к межпозвоночным дискам. Благодаря чему уходит застой и воспаление — главные причины боли.

В-третьих, это снимает стресс. Ходьба снижает уровень кортизола — гормона стресса, который усиливает мышечные зажимы.

Кроме того, ученые отмечают, что не обязательно ходить «за раз». Все время можно разделить между утром и вечером. Минуты можно также набирать, выбирая лестницу вместо лифта, или паркуясь дальше от входа.