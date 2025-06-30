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Можно ли чем-нибудь заразиться от улиток? 0 505

Дом и сад
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Можно ли чем-нибудь заразиться от улиток?

Нет, при соблюдении элементарных правил гигиены риск заражения от уличных улиток довольно низкий, рассказала врач-гигиенист Юлия МАСЮКЕВИЧ.

Некоторые виды улиток (особенно в регионах с теплым влажным климатом) могут быть переносчиками паразитов. Однако такие случаи встречаются редко.

Паразиты, использующие улиток в качестве промежуточных хозяев, неопасны для человека, поскольку для становления опасными они должны пройти дополнительную стадию развития в рыбе. Единственная потенциальная угроза – это попадание яиц аскарид из почвы вместе с улиткой.

Заражение может произойти если ребенок после игры с улиткой потянет грязные руки в рот. Кроме того, на слизи улиток могут находиться и другие патогенные микроорганизмы, включая бактерии, способные вызвать кишечные расстройства.

Чтобы минимизировать возможные риски и обеспечить безопасность ребенка при контакте с улитками, рекомендуется соблюдать простые правила. После игры с улитками обязательно мыть руки с мылом. Не позволяйте ребенку есть или пить без мытья рук после контакта с природными объектами.

Лучше всего, если ребенок будет просто наблюдать за улитками без непосредственного контакта. Это может быть интересным и безопасным способом изучать природу.

Но если вдруг после контакта с улитками у ребенка появились признаки недомогания – тошнота, рвота, диарея – обратитесь к врачу.

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