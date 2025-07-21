Baltijas balss logotype

Когда собирать грушу? 1 391

Дом и сад
Дата публикации: 21.07.2025
BB.LV
Когда собирать грушу?

Опавшие груши бывают вкуснее, чем собранные с дерева. В чем тут дело?

Многие сорта груши требуют своевременного съема плодов, который называется “съем впрозелень”, то есть в недозревшем состоянии, когда они еще бывают твердыми.

Оптимальные вкусовые качества, в том числе сочность и нежность мякоти, приобретается у них в процессе послеуборочного дозревания в прохладном помещении. Многие пробуют грушу с дерева и бросают: несъедобная, жесткая. И ждут, когда пожелтеют плоды, созреют на дереве.

В результате полного созревания на дереве плоды груши становятся рассыпчатыми, крахмалистыми и невкусными.

К сожалению, назвать точные календарные сроки съема плодов невозможно, так как они могут сильно изменяться из-за погодных условий. На сроки съема влияют также агротехника, освещенность, почвенные условия, место расположения участка и другие факторы. После правильной обрезки дерева плоды укрупняются, но созревают позже.

Часто рекомендуют ориентироваться на потемнение семян. Это не совсем верно: семена у многих сортов темнеют только после съема в процессе дозаривания и хранения.

Определить правильный срок съема можно по нескольким признакам. У каждого сорта они могут быть различны: едва заметное пожелтение кожицы возле плодоножки у самых ярких и крупных плодов с южной стороны кроны; пожелтение и съедобность опавших плодов, легкость отделения плодоножки от ветки.

Обычно садоводы-любители довольно быстро приноравливаются к “капризам” каждого сорта и определяют срок съема правильно.

Читайте нас также:
#полезно знать
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го июля

    Когда собирать грушу? -- Совет для местных идиотов - грушу трясти надо и то что упало, надо съесть пока не начало гнить!

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почему комары кусают именно вас: новые данные учёных
Почему комары кусают именно вас: новые данные учёных
Как справиться с сонливостью после обеда
Как справиться с сонливостью после обеда
Как часто проветривать ванную?
Как часто проветривать ванную?
Почему микрофибра работает лучше обычной тряпки и в чем её минусы?
Почему микрофибра работает лучше обычной тряпки и в чем её минусы?
Народные приметы на 22 сентября — Иоаким и Анна, Поднесеньев день
Народные приметы на 22 сентября — Иоаким и Анна, Поднесеньев день 273
Пыльца растений способна переноситься на 500 км: ученые узнали, как
Пыльца растений способна переноситься на 500 км: ученые узнали, как 333
Чай может расти в лунном грунте, доказали ученые
Чай может расти в лунном грунте, доказали ученые 202
Еврейский Новый год в 2025 году: когда и как его празднуют
Еврейский Новый год в 2025 году: когда и как его празднуют 598

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 10
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 17
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 24
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 34
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 42
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 50
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 10
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 17
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 24

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео