Когда собирать грушу?

Опавшие груши бывают вкуснее, чем собранные с дерева. В чем тут дело?

Многие сорта груши требуют своевременного съема плодов, который называется “съем впрозелень”, то есть в недозревшем состоянии, когда они еще бывают твердыми.

Оптимальные вкусовые качества, в том числе сочность и нежность мякоти, приобретается у них в процессе послеуборочного дозревания в прохладном помещении. Многие пробуют грушу с дерева и бросают: несъедобная, жесткая. И ждут, когда пожелтеют плоды, созреют на дереве.

В результате полного созревания на дереве плоды груши становятся рассыпчатыми, крахмалистыми и невкусными.

К сожалению, назвать точные календарные сроки съема плодов невозможно, так как они могут сильно изменяться из-за погодных условий. На сроки съема влияют также агротехника, освещенность, почвенные условия, место расположения участка и другие факторы. После правильной обрезки дерева плоды укрупняются, но созревают позже.

Часто рекомендуют ориентироваться на потемнение семян. Это не совсем верно: семена у многих сортов темнеют только после съема в процессе дозаривания и хранения.

Определить правильный срок съема можно по нескольким признакам. У каждого сорта они могут быть различны: едва заметное пожелтение кожицы возле плодоножки у самых ярких и крупных плодов с южной стороны кроны; пожелтение и съедобность опавших плодов, легкость отделения плодоножки от ветки.

Обычно садоводы-любители довольно быстро приноравливаются к “капризам” каждого сорта и определяют срок съема правильно.