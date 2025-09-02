Банка и свеча. Эксперт назвала необычный способ хранения яблок

Чтобы яблоки радовали свежестью всю зиму, начинать стоит с отбора: на хранение откладывают только целые, без пятен и повреждений плоды.

Даже один испорченный фрукт может заразить всю партию. Перед закладкой урожая яблоки просушивают в тени, убирают излишнюю влагу и повторно перебирают.

Лучшие условия для хранения — прохлада от 0 до 4 градусов и высокая влажность на уровне около 90%. При такой атмосфере яблоки остаются сочными и ароматными, но важно избегать заморозков, которые повреждают кожицу. Урожай обычно хранят в ящиках, сетках или кладовых, следя, чтобы плоды не соприкасались между собой.

«Некоторые садоводы оборачивают каждое яблоко бумагой, что помогает избежать распространения гнили, а есть и еще вот такой оригинальный способ: плоды складывают в трехлитровую банку, заполняют ее на две трети, ставят внутрь плавающую свечку и плотно закрывают крышкой.

Когда свеча выгорает и гаснет, кислород внутри исчезает, и яблоки могут храниться в таких условиях до 4 месяцев, — рассказала садовод-любитель Лариса Микаллеф. — Более привычные варианты — холодильник или сухой погреб с хорошей вентиляцией, где яблоки также сохраняют свежесть».

Если нет погреба или же в холодильнике явно недостаточно места для большого количества яблок, можно задействовать свой дачный участок. Выкопайте яму глубиной примерно полметра (ширина зависит от количества урожая, который вы хотите сохранить).

Идеально положить на дно ямы доски или еловые (сосновые) ветки. Яблоки упакуйте в полиэтиленовые пакеты и аккуратно сложите в ваш импровизированный погреб. Сверху и по бокам можно также уложить ветки хвойных, это нужно для защиты от мышей. Все, можно засыпать землей. Только не забудьте как-то обозначить это место, чтобы не перекопать зимой весь огород в поисках свежих яблок.