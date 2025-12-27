27 декабря 2023 года в Церкви вспоминают святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, а также святителя Илариона. Митрополит Суздальский и Юрьевский Иларион на протяжении 25 лет возглавлял епархию, построив несколько новых храмов. Этот день также известен как «Филимон» или «хозяин Филимон». Считалось, что это один из самых опасных дней в году из-за злых духов.

Кто такие святые мученики Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих?

Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих стали мучениками за свою веру в III веке во времена гонений, устроенных императором Диоклетианом. Первым уверовал в Бога Аполлоний, однако, испугавшись страданий, он обратился за помощью к язычнику Филимону, прося его принести жертву идолам вместо себя. Когда Филимон облачился в одежды Аполлония и собирался совершить обряд, на него снизошла благодать, и он объявил себя христианином. Увидев мужество друга, Аполлоний последовал его примеру. Их схватили, долго мучили, а затем казнили. Главным палачом был Ариан. После казни он ощутил сильную боль в глазу и, получив откровение, приложил прах с могилы Филимона к больному месту. Чудесным образом его глаз исцелился. Ариан и его телохранитель Феотих также уверовали, но вскоре погибли от рук язычников.

Кто был святитель Иларион?

Будущий святитель Иларион родился 13 ноября 1631 года в семье священника Анании в Нижнем Новгороде. После смерти жены священника он вместе с отцом отправился в монастырь. В тишине монастыря, во время церковных служб, молитв и поста прошло его детство. Взрослея, Иларион поддался уговорам старших братьев и женился на Ксении, дочери священника. Брак оказался счастливым, но через полтора года жена умерла, что побудило Илариона вернуться к иночеству. Он дал обет поселиться в Флорищевой пустыни, где тогда жили всего четыре человека.

Родные попытались отговорить его от иночества, и Иларион колебался, почти соглашаясь на повторный брак, но неожиданно ослеп. Это повторялось трижды: каждый раз, когда он собирался нарушить свой обет, Господь наказывал его слепотой. Он изнурял себя тяжелым трудом по благоустройству пустыни, а короткие перерывы посвящал чтению святых книг. Во время моровой язвы 1654 года все иноки Флорищевой пустыни погибли, кроме Илариона. Некоторое время он жил в одиночестве, но вскоре к нему присоединились до пятнадцати человек. Монастырь начал расти, и Иларион был возведен в сан митрополита. На его средства в Суздале было построено пять церквей и перестроен древний собор. После его смерти он был похоронен в суздальском соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы, и у его гробницы происходили чудеса и исцеления.

Что разрешено делать 27 декабря 2023 года?

— В этот день народные приметы советуют чаще умываться. Не умывшись, нельзя покидать дом.

— Если требуется успех в каком-либо деле, нужно брызнуть на себя несколько капель воды — даже обычной, а не святой.

— Это день, когда следует тщательно убрать квартиру или дом.

Что запрещено делать 27 декабря 2023 года?

— Строго запрещено употребление алкоголя.

— Не рекомендуется заниматься важными делами или начинать новые проекты.

— Нельзя отправляться в путешествие.

— Запрещено заключать крупные финансовые сделки.

— Нельзя подбирать на улице, гладить или кормить бездомных животных и птиц.

— Не следует выходить из дома в грязной одежде.