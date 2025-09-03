Избавиться от вредителя яблок. Когда нужно собирать гусениц?

Летние яблоки поспели. А остальные пока на деревьях остаются. Одним еще месяц целый висеть, а другим и поболее. Пока же плоды на дереве, плодожорка не успокаивается.

Выедает у одного яблока все, что ей надо, и в другое перебирается. И достать теперь вредителя вы уже не сможете. Даже тот садовод, который без колебаний все лето обливал свои деревья пестицидами, вынужден поостеречься, поскольку за месяц-полтора до съема урожая нужно всякие химические обработки прекратить.

Собирайте опавшие плоды каждый вечер, те, что возможно, используйте, а остальные закапывайте поглубже. До утра лежать плодам под деревьями не позволяйте. Выберутся из них гусеницы и на окукливание уйдут, одни – в почву, другие – в трещины коры. Некоторые же норовят вновь в крону подняться. Этих на ловчие пояса берите.

Если плодожорка в одном поколении развивается, пусть висит ловчий пояс спокойно. Плоды соберете и его снимете.

Грушевая плодожорка умереннее яблонной. Она повсеместно одно поколение дает. Тем не менее собирайте вечерами и опавшие груши. Все меньше плодожорок на следующий год останется.