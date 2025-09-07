Baltijas balss logotype
Как быстро очистить микроволновку? 0 454

Дом и сад
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Как быстро очистить микроволновку?

Микроволновая печь — незаменимый помощник на кухне, но ее чистка для многих утомительна.

Остатки еды, брызги жира и неприятный запах делают бытовой прибор менее гигиеничным и портят вкус свежеприготовленных блюд. В поисках решения журналист британского издания Express проверил 2 популярных лайфхака.

Один из самых распространенных советов в Сети — использовать для чистки микроволновки лимон. Половинки цитруса кладут в миску с водой, ставят в печь на 3–5 минут, а затем оставляют еще ненадолго при закрытой дверце. После внутренние поверхности протирают тряпкой.

Метод относительно сработал, отметил проверяющий. Жирные пятна удалились легко, но более стойкие загрязнения остались. Запах несвежей пищи тоже исчез не полностью.

Второй способ — с содой — оказался гораздо эффективнее. Нужно растворить 1 ст. л. ложку соды в стакане воды и поставить в микроволновку на 3 минуты. Пар, выделяющийся во время нагрева, размягчает грязь и жир. Останется лишь убрать их следы влажной тряпкой.

В итоге микроволновка очистилась практически полностью, а прелый запах улетучился.

Сравнив оба метода, британец пришел к выводу, что пищевая сода справляется с задачей лучше лимона. Она не только очищает, но и нейтрализует запахи. Лимон же пригодится как быстрый и натуральный способ освежить технику, хотя для серьезной уборки его мало.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
