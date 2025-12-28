Изменения в голосе могут быть как временными, так и хроническими, возникать после заболеваний, перенапряжения голосовых связок или на фоне стресса.

Как быстро вернуть голос? На этот вопрос ответила врач-терапевт Алена Гуляева.

Нарушения голоса классифицируются на две категории — дисфония (изменение громкости, высоты и тембра) и афония (полное отсутствие голоса, остаётся только шёпот).

Искажения голоса могут быть функциональными (временными). Они возникают из-за перенапряжения голосового аппарата, например, при длительном крике, громком пении, воздействии психотравмирующих факторов или после острых респираторных заболеваний, которые приводят к отёку голосовых связок, в результате чего голос становится осипшим или хриплым.

Органические изменения голосового аппарата происходят из-за анатомических изменений или хронических воспалительных процессов.

Изменения голоса могут быть связаны с различными заболеваниями: патологиями щитовидной железы, аллергическим ринитом, гастроэзофагеальным рефлюксом, воспалениями дыхательных путей, а также травмами, операциями и ожогами. Изменения в темпе и тембре речи могут указывать на неврологические патологии, когда нарушается иннервация голосового аппарата. Например, дизартрия (затруднение в произношении, искажение слов или отдельных звуков) может быть остаточным явлением после инсульта.

Причинами изменения голоса могут стать и вредные привычки. Длительное курение приводит к хроническому воспалению гортани, что со временем вызывает нарушения голоса, а на голосовых связках могут образовываться полипы, что также приводит к искажению голоса.

При хроническом алкоголизме изменяется состояние слюнных желез, снижается слюноотделение, что вызывает постоянную сухость слизистой ротовой полости, и голос может стать хриплым.

Если голос пропал из-за чрезмерного напряжения голосовых связок:

— Старайтесь меньше говорить или говорить тихо, но не шепчите (при шепоте голосовые связки напрягаются сильнее).

— Пейте тёплые напитки (отвары ромашки, шалфея, чай с имбирём, молоко с мёдом — если нет непереносимости), используйте леденцы с растительными компонентами.

— Если вы курите, постарайтесь уменьшить количество сигарет или полностью отказаться от этой вредной привычки.

— Избегайте газированных напитков и острой пищи — они раздражают слизистую ротовой полости.

Если через 7-10 дней не будет улучшений, необходимо обратиться к врачу-терапевту или оториноларингологу.

Чтобы голос не пропал

Увлажняйте воздух и регулярно проводите влажную уборку.

Не перегружайте голосовые связки. Если вам нужно долго говорить, пейте тёплую негазированную воду. Откажитесь от курения, включая пассивное (вдыхание дыма от курящих рядом). Своевременно лечите простудные заболевания и следуйте рекомендациям врача.