Белладонна: смертельный яд и спасительное лекарство

Белладонна известна своей опасностью и богатой историей применения — от яда и наркотиков до лекарственных средств.

Это растение из семейства паслёновых, к которому также относятся томаты, картофель и баклажаны, содержит сильнодействующие вещества, главным из которых является атропин. Он блокирует передачу нервных импульсов и влияет на работу парасимпатической нервной системы.

Белладонну использовали с древности: от галлюциногенов у греков и римлян и зловещих «летающих мазей» ведьм до анальгетиков и анестетиков в медицине XIX века. Всё растение ядовито, особенно корни и ягоды, и даже несколько плодов могут оказаться смертельными.

Несмотря на опасность, атропин из белладонны применяется и сегодня — он способен спасти жизнь, восстанавливая пульс при остановке сердца. Таким образом, белладонна — не только ядовитое, но и ценное медицинское растение.