Диетолог Габриэла Пикок в интервью изданию The Sun поделилась рекомендациями, которые помогут замедлить старение и заметно омолодиться всего за две недели.

По словам эксперта, первым шагом к омоложению является исключение сахара из рациона. Как утверждает Пикок, именно сладкие углеводы способствуют хроническим воспалениям, которые ускоряют старение организма. Кроме того, чрезмерное потребление кондитерских изделий может привести к набору лишнего веса, что также увеличивает риск различных заболеваний.

Второй секрет «вечной молодости» — закаливание. Пикок считает, что перепады температуры положительно влияют на регенерацию клеток. Поэтому она рекомендует заниматься спортом на свежем воздухе в прохладную погоду, ежедневно принимать контрастный душ, а также посещать баню или сауну.

Третье важное правило — сбалансированное питание, богатое витаминами А, С и Е. По словам диетолога, именно эти полезные вещества помогают нейтрализовать действие свободных радикалов, которые наносят вред клеткам организма.

Специалист также советует увеличивать потребление продуктов, содержащих омега-3 и жирные кислоты, а также не забывать о коллагене, который присутствует в костном бульоне.

И, наконец, последнее правило — правильный сон. Привычка засыпать после полуночи негативно сказывается на процессах старения организма.