Многие стремятся сохранить красоту и свежесть новогодней елки, но это удается не всем. Сегодня с помощью эксперта мы выявили распространенные ошибки, которые мешают этой важной задаче. Избегайте их, и ваша елка прослужит долго — не до майских, конечно, но все же.

На вопросы отвечает агроном Петр Синьковский:

— Первая и наиболее серьезная ошибка связана с заносом этого важного новогоднего атрибута в дом. Елки, которые сразу из морозного воздуха попадают в теплую комнату, долго не проживут. Это происходит из-за стресса, вызванного резким перепадом температур. Поэтому свежеприобретенную елку необходимо предварительно подготовить. Самый простой способ — оставить ее на балконе на сутки, затем на сутки в коридоре, и только после этого установить в жилом помещении.

Далее все зависит от метода установки. Вторая распространенная ошибка, сокращающая срок службы елки, — использование обычных крестовин или опор. Долгая жизнь новогодней красавицы возможна только при условии, что она будет помещена в емкость с влажным субстратом. Большое ведро с смесью опилок и прокаленного крупного песка идеально подойдет. Погружение ствола просто в воду не даст желаемого результата, в то время как субстрат поможет удержать влагу и предотвратит интенсивное подсыхание и сброс хвои.

Тут же можно совершить третью ошибку. Перед установкой елки в емкость с субстратом необходимо срезать 2-3 сантиметра от нижней части ствола. Если этого не сделать, весь полезный эффект будет сведен на нет.

Четвертая распространенная ошибка — неверный выбор места. Запомните: елку нельзя ставить рядом с источниками тепла или на сквозняке. Оба эти фактора быстро превратят ее в унылый конгломерат лысых веток.

Ошибка №5 касается украшений. Елка вполне нормально перенесет светодиодные гирлянды, однако гирлянды с лампами накаливания значительно сокращают срок сохранения ее первозданного вида: лишний перегрев, который они создают, вреден для внешнего вида елки.