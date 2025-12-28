Baltijas balss logotype
Как уговорить супруга провести Новый год дома, а не в гостях?

Дом и сад
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как уговорить супруга провести Новый год дома, а не в гостях?

Каждый Новый год мы традиционно посещаем родителей мужа. Однако после таких визитов я чувствую себя выжатым лимоном, и мне искренне жаль мужа. Его отец занимает всё внимание, снова и снова рассказывая истории из своего детства, о болезнях и работе. Мужа унижает: «А вот в твоем возрасте я…» — и начинается хвалебная одиссея о том, какой он молодец, а сын… Как же убедить мужа встретить Новый год вдвоем, дома?

 

На этот вопрос отвечает психолог Ядвига Монич:

- Просто скажите мужу: «Я так тебя люблю, что в этот чудесный праздник хочу провести время только с тобой». Поведение отца мужа объясняется его эгоцентризмом или токсичностью: такие люди заботятся лишь о себе и интересуются только своими делами.

Другие для них представляют собой лишь возможность повысить собственную значимость.

Поэтому у них возникает постоянное желание унижать окружающих и наслаждаться их страданиями. Вывод: лучше вежливо избегать близкого общения с такими людьми.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
